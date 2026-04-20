Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات ميركافا و"إسرائيل" تنذر سكان 80 قرية جنوب لبنان

دوليات

2026-04-20 | 06:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات ميركافا و&quot;إسرائيل&quot; تنذر سكان 80 قرية جنوب لبنان
179 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلن حزب الله اليوم الاثنين تدمير 4 دبابات ميركافا إسرائيلية في انفجار عبوات ناسفة في جنوبي لبنان، في حين حذر جيش الاحتلال سكان عشرات القرى اللبنانية من التحرك جنوب خط محدد أو الاقتراب من المناطق القريبة من نهر الليطاني، وذلك رغم اتفاق وقف النار الساري منذ 4 أيام.

وقال حزب الله في بيان، الاثنين، إنه أثناء ممارسة قوات الاحتلال "خرقا جديدا" وبينما كان رتل عسكري إسرائيلي، مؤلف من 8 مدرعات، يتحرك أمس الأحد من بلدة الطيبة باتجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان "تعرّض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها مجاهدو المقاومة الإسلامية مسبقا في المكان".

وأضاف البيان أن الانفجار أدى إلى "تدمير 4 دبّابات ميركافا وشوهدت النيران تندلع فيها قبل أن يعمد العدوّ إلى سحبها من مكان الحدث".

تحذير لسكان 80 قرية ومنطقة
في الأثناء، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اللبنانيين من العودة إلى نحو 80 قرية ومنطقة في جنوبي البلاد، ‌‌مؤكدا أن قواته لا تزال منتشرة في المنطقة بسبب ما وصفه باستمرار نشاط حزب الله.

وقال الجيش في بيان الاثنين: "حتى إشعار آخر أنتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط قرى مزرعة بيوت السياد، مجدل زون، زبقين، ياطر، صربين، حداثا، بيت ياحون، شقرا، مجدل سلم، قبريخا، فرون، زوطر الغربية، يحمر الشقيف، ارنون، دير ميماس، مرجعيون، إبل السقي، الماري، كفر شوبا، عين قنيا، وعين عطا".

وحذر جيش الاحتلال من "الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي" جنوبي البلاد.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين بعدم العبور والعودة إلى قرى وبلدات ومناطق عدة من بينها البياضة، شاما، طير حرفا، أبو شاش، الجبين، الناقورة، ظهيرة، ميارين، مروحين، راميه، بيت ليف، صلحانة، عيتا الشعب، حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت جبيل، عيناتا، كونين، عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا.

والجمعة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نية تل أبيب مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير.

ونشر الجيش الإسرائيلي أمس الأحد وللمرة الأولى خريطة لخط انتشاره الجديد داخل لبنان، مما سيؤدي إلى ⁠⁠بسط سيطرته على عشرات ⁠⁠القرى اللبنانية التي بات معظمها خاليا من السكان.

ولم يوضح الجيش مساحة تلك المنطقة، لكن كاتس قال إن منطقة التوغل تمتد إلى عمق 10 كيلومترات داخل لبنان.

والسبت، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "خط أصفر" في لبنان، وهو خط وهمي رسمه جنوب نهر الليطاني، ويمتد وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية من بلدة الناقورة حتى بلدة الخيام شمال شرقي مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، مرورا ببلدات لبنانية أخرى.

ودمرت القوات الإسرائيلية قرى لبنانية في المنطقة، قائلة إن هدفها هو حماية المدن التي تقع في شمال إسرائيل من هجمات حزب الله.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الاثنين، بأن مسيّرة "معادية" حلّقت على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. كما حلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية على علو منخفض فوق صور وقراها.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال فجّر عددا من المباني السكنية في بلدات شمع والناقورة والبياضة في قضاء صور، منذ الليل وحتى فجر اليوم الاثنين.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن إسرائيل قالت إن جيشها لا ينوي الانسحاب من المناطق التي احتلها، في حين واصل عملياته في تلك المناطق خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف المدفعي.

وأسفرت الحرب خلال أكثر من ستة أسابيع عن مقتل نحو 2300 شخص وإصابة 7544 آخرين ونزوح أكثر من مليون، خصوصا من ضاحية بيروت ومن جنوب البلاد، بحسب أحدث المعطيات اللبنانية الرسمية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.