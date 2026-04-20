واشنطن تصدر تحذيرا جديدا يخص العراق

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، ان "الجماعات المسلحة تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء ، بما في ذلك إقليم "، موضحة ان "بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال توفّر بشكلٍ فعّال غطاءً سياسيًا وماليًا وعملياتياً لهذه الجماعات".وذكر ان "المجال الجوي العراقي اعيد افتتاحه واستؤنفت رحلات تجارية محدودة، لذا ينبغي على المواطنين الأمريكيين الذين يفكرون في السفر جواً عبر العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر المستمرة للصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي".واكدت انها "لاتزال بعثة في العراق تواصل عملها رغم قرار المغادرة الإلزامية، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين في العراق"، داعية الى "عدم التوجه إلى السفارة في أو إلى في نظراً للمخاطر الأمنية الكبيرة".وتذكّر في العراق المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. ويُنصح المواطنون الأمريكيون بما يلي: "لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فوراً إذا كنتم هناك".