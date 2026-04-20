مسؤول إيراني يكشف عدد الطائرات المدنية المتضررة خلال الحرب

وقال ساماني، في تصريحات نقلها موقع "ديده‌ بان "، إن "التقديرات الواقعية تشير إلى أن نحو 20 طائرة فقط تعرضت لأضرار جسيمة"، مشيرًا إلى أن بقية الطائرات التي تم تداول أرقام بشأنها كانت متوقفة مسبقًا بسبب أعطال فنية.وأوضح أن إجمالي الأسطول الجوي المدني الإيراني يتراوح بين 250 و300 طائرة، كان نحو 150 منها في الخدمة قبل اندلاع الأحداث، بينما كانت البقية خارج الخدمة لأسباب تقنية.وأضاف أنه بعد احتساب الطائرات المتضررة، يبلغ عدد الطائرات العاملة حاليًا نحو 130 طائرة، لافتاً إلى أن تراجع الطلب على السفر في الظروف الراهنة يقلل من احتمالات حدوث أزمة فورية في قطاع النقل الجوي.