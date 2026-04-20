قاآني: لا ينبغي للمجرمين أن يتدخلوا في شؤون العراق الداخلية

وقال قاآني في بيان: "قمت بزيارة إلى لإبلاغ تقدير وشكر الشعب والنظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التعاطف والتضامن مع الشعب الواعي والمرجعية العظمى والمسؤولين في دولة ".وأضاف: "شعب العراق يتبع في المقاومة والصمود الإمام الحسين عليه السلام، وفي الوفاء يتبع أبا الفضل ".وأكد أن "تشكيل الحكومة هو حق لهم. والعراق أكبر من أن يتدخل الآخرون، وخاصة المجرمون ضد الإنسانية، في شؤونه. إن اختيار يتم فقط بناء على القرار العراقي".وكان مصدر سياسي قد أفاد في وقت سابق بأن أبلغ رئيس الحكومة الأسبق بوجود عقوبات قد تفرض عليه وعلى مسؤولين ومؤسسات رسمية عراقية في حال تقدمه لانتخابات .وأوضح المصدر "أن الرسالة التي وصلت إلى تتضمن تحذيرا واضحا بأن هذه العقوبات تأتي كامتداد للإجراءات التي تطبق حاليا ضد إيران"، مؤكدا أن السلطات الأمريكية تنظر بتأن في مسألة فرضها على الأفراد والمؤسسات المعنية.كما اعتبر الرئيس الأمريكي ، المالكي "خيارا سيئا" بسبب فتور علاقاته مع وتقاربه مع ، ولوح سابقا بوقف المساعدات عن بغداد إذا عاد المالكي إلى سدة الحكم