ترامب: وفدنا التفاوضي سيصل إلى إسلام آباد خلال ساعات

وذكر لصحيفة بوست انه "من المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والوفد الأمريكي إلى إسلام آباد خلال ساعات".واكد ترامب عن "استعداده لمقابلة كبار القادة الإيرانيين في حال تحقيق انفراجة"، لافتا الى ان"نائبه جي دي فانس ووفدنا التفاوضي في الطريق وسيصلون إلى إسلام آباد خلال ساعات".وواصل ترامب انه "من المفترض أن نجري محادثات مع لذا فإنني أفترض في هذه المرحلة ألا يمارس أحد ألاعيب".ولفت ترامب ان "جوهر المفاوضات هو مطلب واحد غير قابل للتفاوض وهو تخلي إيران عن امتلاك أسلحة نووية".