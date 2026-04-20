الجيش بأعلى القائمة.. صحة لبنان تكشف عدد قتلى الأجهزة الأمنية جراء الحرب

وقالت صحة إن قتلى جراء الحرب الإسرائيلية بلغ 31 قتيلا.وأضافت في بيانها أن القتلى يعملون في صفوف قطاعات أمنية مختلفة، مشيرة إلى مقتل 15 عنصرا من قوات الجيش، و13 من ، و2 من قوات الأمن العام وقتيل من قوى الأمن.وفي آخر بيان أصدرته في الـ 17 من أبريل 2026، قالت إن الهجمات التي شنتها على ‌لبنان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2294 شخصا وإصابة 7544 آخرين منذ الثاني من مارس.وأكدت أن هذا العدد لا يزال غير نهائي بانتظار إزالة الأنقاض وانتشال الجثث وتحديد هوية أصحابها.وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى 100 من المسعفين والعاملين في قطاع وأن نحو ربع ‌القتلى ⁠من النساء والأطفال والمسعفين، ما يسلط الضوء على الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.