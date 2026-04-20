ترامب يعلن عن جدول أعمال المفاوضات مع إيران

وقال في مقابلة مع شبكة "بي بي إس": "نحن لا نتفاوض على أي شيء سوى حقيقة أنهم لن يمتلكوا أسلحة نووية، وهذا أمر بسيط للغاية عندما تنظر إليه من منظور أوسع.. هذا كل ما في الأمر".وأوضح ترامب أنه "غير مبال بما إذا كان الوفد الإيراني سيحضر المحادثات في إسلام آباد".وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت تشارك في المفاوضات، قال ترامب: "كان من المفترض أن يكونوا هناك.. لقد وافقنا على الحضور، رغم أنهم يقولون عكس ذلك، وسنرى إن كانوا هناك أم لا. وإن لم يكونوا هناك، فلا بأس أيضا".وأشار ترامب، إلى أنه "إذا انتهى وقف إطلاق النار مع إيران يوم الثلاثاء، فستنفجر قنابل كثيرة".يذكر أن المتحدث باسم اسماعيل بقائي، قد أكد اليوم الاثنين، أنه لا توجد لدى إيران حتى الآن خطة للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات مع .ويأتي ذلك فيما تكثف باكستان اتصالاتها الدبلوماسية مع وطهران لضمان استئناف المحادثات بحلول الثلاثاء، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".هذا وتلعب باكستان دورا حياديا ومحوريا في الوساطة بين واشنطن وطهران، حيث استضافت العاصمة إسلام آباد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة رفيعة المستوى بين الجانبين في 11-12 أبريل الجاري، ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، يتوقع استمرار المفاوضات في جولة ثانية.