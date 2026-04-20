واشنطن تكشف موعد الجولة الثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان

وفي وقت سابق من شهر نيسان الحالي، التقى سفير في يحيئيل ليتر مع سفيرة في العاصمة الأمريكية ندى حمادة ، وعقدا أول محادثات مباشرة بين الدولتين منذ عقود، وتم الاجتماع بين السفيرين بحضور وزير الخارجية الأمريكي .وأضاف المصدر: "ستستضيف الجولة الثانية من محادثات السفراء بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس الموافق 23 نيسان".وأعلن الرئيس الأمريكي سابقا أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، يبدأ سريانه في منتصف الليل في 17 نيسان، وجاء ذلك في إطار جهود أمريكية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وسط اتصالات مباشرة ومباحثات دبلوماسية جرت في واشنطن بين الأطراف المعنية.كما أعلن الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه بعد بدء وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل ولبنان.