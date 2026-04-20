​الطاقة الذرية: أي اتفاق بين واشنطن وطهران دون الوكالة وهم

وقال غروسي وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن "أي اتفاق بدون الوكالة الأممية سيكون بلا قيمة"، مضيفا: "بدون تحقق، أي اتفاق ليس اتفاقا؛ إنه وهم باتفاق أو مجرد وعد لا تعرف ما إذا كان سيتم الالتزام به أم لا".

وأكد أن "ستكون قادرة على التأكيد والتصديق على أن ما يتفقون عليه هو في الواقع ما يحدث"، مضيفا: "نحن نعرف جيدا، وجميع المنشآت، ونحن الجهة الوحيدة التي يمكنها ضمان الشفافية التامة في العمل".



وبخصوص تصوره لأي اتفاق محتمل بين وواشنطن، أكد أن الاتفاق قد يشمل التزام إيران بتخفيف اليورانيوم المخصب وشحن الباقي إلى دولة ثالثة، كما حدث في اتفاق 2015.



وأثناء حديثه عن استخراج اليورانيوم، أشار غروسي إلى وجود مخاطر تتعلق بالسلامة، مرجحا وجود مشاكل في الهيكل البنيوي للمنشآت النووية التي تعرضت للقصف.