عراقجي يعلن: إيران ستتخذ قرارا بشأن الإجراءات المقبلة

وجاء في البيان المنشور على صفحة في "تلغرام": "وصف .. الإجراءات الاستفزازية واستمرار انتهاكات لوقف إطلاق النار مثل الهجمات على السفن التجارية الإيرانية، بالإضافة إلى الموقف المتناقض والخطاب التهديدي لواشنطن تجاه ، بأنها عقبة رئيسية أمام استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة".وأضاف عراقجي أن " ستتخذ قرارا بشأن الإجراءات القادمة بعد أن تدرس جميع جوانب الوضع الراهن".يذكر أن وطهران كانتا قد أعلنتا في 8 نيسان الجاري عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات التي أعقبت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة، في حين لم يُبلغ عن استئناف الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، كما يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.