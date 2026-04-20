الأمم المتحدة تحذر من استهداف السفن التجارية

وقال لورنس، المتحدث باسم لحقوق الإنسان، وفق وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين: "وفقا لأعراف القانون الإنساني الدولي، فإن السفن التجارية تعتبر مدنية، وهي محمية من الهجوم إن لم تتطابق مع معايير الأهداف العسكرية".وتابع قائلا إن "أفراد طواقم السفن المدنية يعتبرون مدنيين، وفقا لأعراف القانون الإنساني الدولي، ولا يجوز أن يكونوا أهدافا لهجمات متعمدة، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات لعدم الإضرار بهم".وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على تعرض سفينة "فولغو - بالط 138" الروسية، التي كانت تقل شحنة من القمح، لهجوم القوات الأوكرانية في يوم 3 نيسان الجاري، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمها.