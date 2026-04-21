واشنطن تطرد ملحقا دبلوماسيا برازيليا

وقال مكتب لشؤون نصف الكرة الغربي في منشور على إنه لا يحق لأي أجنبي التلاعب بنظام الهجرة الأمريكي للالتفاف على طلبات التسليم الرسمية ونشر الاضطهاد السياسي على الأراضي الأمريكية، مؤكدا أن إيفو دي كارفاليو كان يعمل كحلقة وصل بين السلطات البرازيلية ووكالة الهجرة والجمارك الأمريكية من مقره في بولاية فلوريدا.وجاء قرار الطرد بعد أن قامت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية باعتقال راماجيم، الذي أدين في بالتخطيط لانقلاب، في وقت تؤكد فيه أنها لن تسمح باستخدام أراضيها للالتفاف على إجراءات التسليم الرسمية.وفرّ راماجيم من البرازيل، في ايلول، بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب مع الرئيس السابق ، وهو حليف سياسي للرئيس الأمريكي .