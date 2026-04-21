بمرافقة عسكرية.. ناقلة نفط إيرانية تجاوز الحظر الأمريكي في بحر العرب

وذكر الجيش، في بيان بحسب وكالة " " الإيرانية، أن "الناقلة تمكنت من الوصول التحذيرات والتهديدات المتكررة من قبل الأميركية، مؤكداً أنها "واصلت مسارها بأمن كامل حتى دخولها المياه الإيرانية".وأضاف البيان أن "القوة البحرية الإيرانية وفرت الحماية للناقلة خلال عبورها، ما مكنها من الوصول بأمان من إلى السواحل الإيرانية، حيث رست لاحقاً في أحد الموانئ الجنوبية للبلاد".