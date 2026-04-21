32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
ترامب يتهم إيران بانتهاك الهدنة
دوليات
2026-04-21 | 08:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
231 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
اتهم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إيران
بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد لاستئناف الحرب.
وكتب
ترامب
في منشور عبر منصة "تروث سوشيال: "لقد انتهكت
إيران
وقف إطلاق النار مرات عديدة!"، دون أن يحدد متى وأين وكيف؟
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس
البرلمان الإيراني
محمد باقر قاليباف
في منشور عبر متصة "إكس" إن "ترامب يريد تحويل طاولة المفاوضات هذه إلى طاولة استسلام بفرض الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار لتبرير تجدد الأعمال العدائية، كما يحلو له".
وأضاف: "نحن لا نقبل المفاوضات تحت وطأة التهديدات، وقد كنا خلال الأسبوعين الماضيين نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".
وكانت وسائل إعلامية نقلت عن مصدر دبلوماسي باكستاني أن أعضاء الوفدين الإيراني والأمريكي وصلوا إلى إسلام آباد لإجراء محادثات وقف إطلاق النار.
كما قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن
طهران
"تدرس بإيجابية" المشاركة في المحادثات، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين قولهم إن "الوسطاء تلقوا تأكيدا بوصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وقاليباف إلى إسلام آباد فجر الأربعاء لقيادة المحادثات.
إلا أن التلفزيون الإيراني أكد أنه لم يغادر أي وفد إيراني إلى إسلام آباد في باكستان حتى الآن، سواء كان وفدا رئيسيا أو فرعيا، أوليا أو ثانويا.
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
