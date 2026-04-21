ترامب: نتجه لاتفاق “رائع” مع إيران ونملك موقفاً تفاوضياً قوياً

وفي تصريحات لشبكة ، أشار إلى أن “ليس أمامها خيار سوى إرسال وفد للتفاوض”، معتبراً أن الضغوط المفروضة عليها، بما في ذلك الحصار، كانت “ناجحة”.وأضاف أن بلاده تتعامل مع الجانب الإيراني “بشكل ناجح للغاية”، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوقت المتاح محدود في ظل اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار.وأكد ترامب أن تتبنى نهجاً أكثر صرامة في التعامل مع إيران، معرباً عن ثقته بأن المسار الحالي سيقود إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.