ترامب يكشف عن اعتراض سفينة: كانت تحمل هدية من الصين

وقال وفق شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء: "لقد ضبطنا سفينة بالأمس كان على متنها بعض الأشياء.. أشياء لم تكن للغاية.. ربما هي هدية من ، لا أعلم".وتابع قائلا: "لكنني كنت متفاجئا قليلا لأنني أتمتع بعلاقة جيدة جدا مع واعتقدت أن هناك تفاهما بيني وبين ".وأردف بالقول: "لا بأس، هكذا تسير الأمور في الحروب.. أليس كذلك؟".وأفاد ترامب سابقا بأن بكين ستواجه عواقب وخيمة إذا أرسلت أسلحة إلى ، وقال الأسبوع الماضي: "إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه مشاكل كبيرة".والأسبوع الماضي، ذكرت شبكة CNN أن الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وجاء تصريح ‌ترامب بعد فترة قصيرة من إعلان أنه اعتلى ناقلة نفط إيرانية ضخمة في المياه الدولية، وذلك في أول تحرك مضاد لتصدير النفط الخام الإيراني.