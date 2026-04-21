طهران: لا توجد أي مفاوضات وسنتفاوض عندما يقبل العدو شروطنا

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "مهر"، مساء اليوم الثلاثاء: "يجب على العدو أن يتقبل أننا في وضع منتصر وهو في وضع خاسر"، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سيدعم مرشده عندما يقرر "تبديل ساحة المعركة من الصواريخ إلى التفاوض".وقال صادقي: "العدو يريد كسر إرادة شعبنا ويعتقد أنه إذا تم كسر تلك الإرادة، فستكون هناك هزيمة في مجالات أخرى أيضا، لكن تماسك ووحدة الأمة والدولة والقوات المسلحة والشعب أقوى مما كانت عليه".هذا وأعلن عضو هيئة رئاسة أحمد نادري، أن بلاده لن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الأطراف المعنية حتى يتم رفع الحصار البحري المفروض على .وكان من المقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات برعاية وسطاء باكستانيين، لكن إيران اشترطت رفع الحصار كشرط مسبق لاستئناف الحوار.وفي ظل عدم حسم مصير المحادثات، حث نائب وزير الخارجية الباكستاني دار، اليوم الثلاثاء، وإيران على تمديد وقف النار وإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة.