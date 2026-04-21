تعليق إيراني يخص المحادثات مع واشنطن: لم نتخذ قرارا نهائيا بعد

ونقلت والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن بقائي قوله: "لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن المشاركة في المحادثات في باكستان".وأرجع الدبلوماسي أسباب ذلك إلى "تضارب الرسائل والسلوكيات، فضلا عن تصرفات غير المقبولة"، قائلا: "نظرا للسلوك المتناقض للأمريكيين، لم يتم اتخاذ قرار نهائي".وأضاف: "مهاجمة السفن الإيرانية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرصنة بحرية، وعندما تصبح المفاوضات موجهة نحو تحقيق نتائج، ستقرر ما إذا كانت ستشارك أم لا".وكان من المقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات برعاية وسطاء باكستانيين، لكن إيران اشترطت رفع الحصار كشرط مسبق لاستئناف الحوار.وفي ظل عدم حسم مصير عقد جولة جديدة من المحادثات، حث نائب وزير الخارجية الباكستاني دار، اليوم الثلاثاء، وإيران على تمديد وقف النار وإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة.