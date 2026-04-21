واشنطن تتحدث عن تكلفة تأهيل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

وأضاف المفتش في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا تقييم نهائي للأضرار التي لحقت بمنشآتنا في الخارج (في الشرق الأوسط)... هذا يعتمد على كيفية اتخاذنا قرار إعادة تأهيلها، إذا كنا سنفعل ذلك ".ونوه المفتش بأنه لم يتم كذلك إدراج الأموال المخصصة لإعادة بناء القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، في طلب ميزانية للسنة المالية 2027.وقال : "بإمكان حلفائنا أيضا المساهمة في هذا العمل... لذلك ليس لدينا تقدير دقيق لما سيتطلبه هذه المواقع".وفي 28 شباط الماضي، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص، وفي 8 نيسان الحالي، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القتالية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.