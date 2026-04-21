إيران تبلغ أمريكا عبر باكستان: لن يتوجه وفدنا إلى إسلام آباد غدا

ونقلت الوكالة عن مصادر، "وفد المفاوض أبلغ عبر الوسيط الباكستاني أنه لن يتوجه إلى إسلام آباد غدا".

وكان من المقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات برعاية وسطاء باكستانيين، لكن إيران اشترطت رفع الحصار كشرط مسبق لاستئناف الحوار.

وفي ظل عدم حسم مصير المحادثات، حث نائب وزير الخارجية الباكستاني دار، اليوم الثلاثاء، وإيران على تمديد وقف النار وإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة.