في الهند.. انفجارات داخل مصنع تخلف قتلى وجرحى

وذكرت قناة " " نقلا عن بالولاية، أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عدة آخرون جراء انفجار قوي في منشأة لصنع الألعاب النارية في ثريسور بولاية كيرالا.وأضافت أنه من بين المصابين، خمسة في حالة حرجة".ووفقا للمسؤولين، فإن سبب الانفجار قيد التحقيق، حسب القناة.