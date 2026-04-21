باكستان تعلن: سنواصل جهودنا للتوصل لتسوية بين واشنطن وطهران

وفي منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، قال شريف: "نأمل أن يواصل الجانبان الأمريكي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار".وأضاف: "سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية للنزاع بين وطهران عبر التفاوض".واختتم شريف منشوره قائلا: "⁠نأمل أن ‌يتمكن الجانبان ‌من ‌إبرام اتفاق سلام ‌شامل ‌خلال ⁠الجولة ⁠الثانية ‌من ⁠المحادثات ⁠المقررة في ⁠إسلام آباد بما يحقق نهاية ‌دائمة للصراع"وكان قد قال الثلاثاء إن وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع بناء على طلب باكستان في انتظار مقترح موحد من .وجاء الإعلان بينما بدت المحادثات الأمريكية– الإيرانية غير مؤكدة وكانت الهدنة التي تبلغ مدتها أسبوعين على وشك الانتهاء الأربعاء.