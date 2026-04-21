واشنطن تخطط لرفع الميزانية المخصصة لاحتياجات الناتو

وجاء في وثيقة للوزارة: "تشمل ميزانية العام المالي 2027 مبلغ 756.7 مليون دولار أمريكي ضمن نفقات التشغيل والصيانة لحساب الاحتياجات المالية المشتركة لمنظمة (الناتو) المرتبطة بالميزانية العسكرية للحلف".يشار إلى أن هذا البند في ميزانية البنتاغون قد زاد بمقدار 96.1 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية 2026.وجاء في الوثيقة أيضاً: "تبلغ الميزانية (برنامج استثمارات الأمن في الناتو) للسنة المالية 2027 مبلغ 604.3 مليون دولار، وهو ما يتوافق مع الاحتياجات المبنية على البرنامج الحالي للسنة المالية 2027، ويعكس زيادة التمويل التي اتفق عليها القادة في قمة في يونيو 2022".وبذلك، سيكون إجمالي التمويل المخطط للناتو في العام المالي القادم 1.36 مليار دولار.وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في مقابلة مع صحيفة "Telegraph" في 1 نيسان الجاري، أنه يدرس جديا انسحاب بلاده من الناتو بعد رفض الحلف المساعدة في العملية ضد .