واشنطن تتخذ اجراءات قاسية تجاه العراق.. تفاصيل تقرير صحيفة وول ستريت جورنال

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن " الأمريكية قامت بتجميد تحويل ما يقارب 500 مليون دولار من حسابات في في ، وهي عائدات بيع النفط العراقي".يذكر أن هذه هي ثاني شحنة نقدية متجهة إلى تُعلّقها منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية ضد .وأشارت الصحيفة إلى أن "السلطات الأمريكية جمدت أيضا تمويل العديد من برامج التدريب للوحدات العسكرية العراقية ووحدات مكافحة الإرهاب".وذكرت أن "هذه الخطوات التي اتخذتها واشنطن تدل على رغبتها في زيادة الضغط على وإضعاف علاقات العراق مع إيران".يذكر أنه بعد الأمريكي للعراق عام 2003، بدأ إيداع عائدات مبيعات النفط العراقي في بنك في نيويورك.وفي عام 2015، علّقت مؤقتا التحويلات النقدية إلى العراق بسبب شكوك في وصول بعض هذه الأموال إلى أيدي تنظيم " ".