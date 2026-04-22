القيادة المركزية الأمريكية بعد تمديد المهلة مع إيران: قواتنا ما تزال على أهبة الاستعداد

وتضمن الفيديو تصريحات تعود لتاريخ الـ16 من نيسان 2026 جاءت على لسان قائد (سنتكوم) الأدميرال ، أكد فيها أن تستغل الحرب لإعادة تسليح قواتها وإعادة تموضعها.ويقول الأدميرال في المقطع المدمج بالفيديو: "نحن نعيد تسليح قواتنا، ونعيد تجهيزها، ونعدل تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط ستبقى في حالة تأهب قصوى، خلال انتظار مقترح للتسوية.وكتب على منصة "تروث سوشيال": "أمرت قواتنا العسكرية بمواصلة الحصار، وأن تبقى في حالة استعداد بكافة النواحي الأخرى".وفي المنشور نفسه، أعلن ترامب عن تمديد الهدنة مع إيران وتأجيل استئناف الضربات ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك "استجابة لطلب القيادة منح فرصة لصياغة مقترحات موحدة بشأن تسوية النزاع".بالمقابل، أكد المتحدث باسم مقر "خاتم " المركزي الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أن القوات على أهبة الاستعداد وفي حالة أي عدوان ضد إيران، سنشن هجوما فوريا وقويا على أهداف محددة مسبقا.وأضاف: "نحن في حالة جهوزية كاملة ويدنا على الزناد.. سنلقن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني درسا أشد من السابق".