النزاهة تضبط مسؤولاً على خلفية تلاعبه بتوزيع قطع أراض في مؤسسة السجناء

وذكرت الهيئة، في بيان ورد ان "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ، الذي انتقل إلى فرع مُؤسَّسة السجناء السياسيّين ومُديريَّة التسجيل العقاريّ الشماليّ في المُحافظة، تمكَّن بعد القيام بالتحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط مسؤولٍ في فرع المُؤسَّسة؛ على خلفيَّة رصد حدوث تلاعبٍ بتوزيع أراضٍ مُخصَّصةٍ لشريحة السجناء السياسيّين.وأضافت إنَّه، "بعد إكمال عمليَّة التدقيق من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف، تُبيّن وجود مخالفاتٍ مُرتكبةٍ في تخصيص (٧٤) قطعة أرضٍ لمُواطنين غير مشمولين بقانون المُؤسَّسة.وتابعت إنَّ "العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي طلب تدوين أقوال المُمثل القانونيّ لكلٍّ من مُؤسَّسة السجناء السياسيّين ومُديريَّة فرع النجف، وتوقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق، وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".