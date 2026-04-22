إيران تُعدم موظفاً سابقاً بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد



أعلنت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي فريد، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الإسرائيلي وتسريب معلومات وصفت بـ”الحساسة”.



وذكرت الوكالة أن فريد كان يشغل منصباً في وحدة للدفاع المدني ضمن “منظمة حساسة”، واستغل موقعه الوظيفي للحصول على معلومات ونقلها إلى الاستخبارات الإسرائيلية.



وأكدت أن الحكم صدر عن محكمة في ، وتمت المصادقة عليه من قبل قبل تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية.