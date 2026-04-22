اكسيوس: ترمب يرغب بإنهاء الحرب ولن يستأنف العمليات العسكرية قبل استنفاد جميع البدائل

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي، أن هناك “انقساماً تاماً” داخل بين فريق المفاوضين والمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن كلا الجانبين غير قادر على الوصول إلى المرشد، ما يعقّد عملية اتخاذ القرار في .وأضاف أن أمين عام الإيراني الحالي لا يمتلك الفاعلية السياسية التي كان يتمتع بها ، لافتاً إلى وجود ضعف في التنسيق بين والقيادة السياسية.في المقابل، أفادت مصادر للموقع بأن الرئيس الأمريكي ترمب بات يعتقد أنه استنفد معظم الخيارات العسكرية، ويرغب في إنهاء الحرب التي بدأت شعبيتها بالتراجع داخلياً، مؤكدة أنه لن يستأنف العمليات العسكرية قبل استنفاد جميع البدائل الأخرى.كما نقل “أكسيوس” عن مصدر مقرب من ترمب أن الرئيس الأمريكي لا يعتزم استخدام القوة في الوقت الراهن، ويميل إلى إنهاء الحرب، لكنه قد يعاود التصعيد في حال عدم انخراط إيران في المفاوضات.