غرامات ضخمة وأحكام سجن شديدة للمخالفين في موسم الحج

وأكدت للغذاء والدواء، تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لأنظمة الغذاء خلال موسم موسم ، تشمل غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ، والسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، في حال تصنيع أو تخزين المواد الغذائية دون ترخيص".وأوضحت الهيئة أن "سلامة غذاء ودواء الحجاج تمثل “أولوية قصوى"، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة ضيوف ، في ظل الجهود الحكومية المكثفة لتأمين بيئة صحية وآمنة خلال الموسم.وشددت على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات النظامية، بما في ذلك عدم تخزين المنتجات خارج حدود المنشآت المرخصة، وعدم إعادة تشغيل المنشآت المغلقة قبل استيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى منع تداول أي منتجات مخالفة للوائح المعتمدة.وأشارت إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات والسجن، بل قد تشمل أيضاً إيقاف النشاط الغذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، وذلك في إطار تعزيز الامتثال ورفع مستوى سلامة الغذاء المتداول.وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها عدة جهات حكومية لخدمة الحجاج، بما ينسجم مع توجيهات القيادة لتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة لقاصدي الشريفين.