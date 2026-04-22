ايران تشكر باكستان لجهودها لانهاء الحرب في الشرق الاوسط

وكان المتحدث يردّ على سؤال لصحافيين حول تمديد وقف إطلاق النار. إلا أنه لم يعلّق أو يوضح موقف من هذا التمديد.في المقابل، كرّر المتحدث مواقف الثابتة لجهة أن بلاده "لم تبدأ هذه الحرب التي فُرضت عليها"، و"كل إجراءاتها كانت في إطار الحقّ في الدفاع الشرعي عن النفس".واضاف ان القوات المسلحة الإيرانية "في كامل الجهوزية واليقظة، ومستعدة للدفاع" عن إيران "في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي".