ترامب يعلن إيقاف إعدام 8 نساء في إيران والإفراج عن نصفهن

وقال في بيان، إنه “تم إبلاغه بإلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق ثماني نساء كنّ محتجزات، حيث سيتم الإفراج عن أربع منهن فوراً، فيما ستقضي الأربع الأخريات عقوبة سجن لمدة شهر واحد”.وأضاف أن “القيادة في احترمت طلبه بصفته رئيساً للولايات المتحدة، وأوقفت تنفيذ الإعدام المخطط له”، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة.ولم تصدر، حتى الآن، أي تأكيدات رسمية من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه ترامب.دعا الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، قادة إيران للإفراج عن ثماني نساء قال إنهن يواجهن أحكاماً بالإعدام.وفي وقت سابق من اليوم كتب ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال: "إلى القادة الإيرانيين، الذين سيدخلون قريباً في مفاوضات مع ممثلي: أُقدّر بشدة إطلاق سراح هؤلاء النساء. أنا على ثقة من أنهم سيحترمون ما فعلتموه. أرجوكم، لا تُلحقوا بهن أي أذى! ستكون هذه بداية رائعة لمفاوضاتنا! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".