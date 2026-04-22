عقب مرور عام.. الهند تحيي في واشنطن ذكرى "هجوم باهالجام"

أعلنت الهند أن سفارتها فى نظمت معرضا ضخما لإحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم "باهالجام" الذى وقع فى 22 نيسان من العام الماضي، وذلك لتذكير المجتمع الدولى بالتبعات الإنسانية لتلك العمليات، وفقا لما نقلت صحيفة "إنديا إكسبرس" .

والمعرض تحت شعار "التكلفة البشرية للإرهاب"، عقد فى موقع عام بالقرب من مبنى "الكابيتول هيل" فى العاصمة الأمريكية .

ويهدف المعرض إلى تخليد ذكرى الضحايا الـ 26 الذين سقطوا فى الهجوم (25 هندياً ومواطن نيبالى واحد) وكذلك تسليط الضوء على معاناة أسر الضحايا والمأساة الإنسانية المتكررة، إضافة إلى كشف الأطراف المتورطة فى التخطيط والتنفيذ لهذا العمل الشنيع، حيث ذكرت أن "الإرهابين كانوا قد انطلقوا من الأراضي ".

ولفتت الصحيفة إلى أن نيودلهى تأمل من خلال هذا التحرك إلى إعادة توجيه الأنظار وتذكير العالم بأن باكستان لا تزال تشكل منطلقاً لجماعات تهدد ، وكذلك تقديم أدلة وصور تبرز حجم المأساة التى خلفها هجوم العام الماضي.

وكانت السلطات كشفت عن معلومات جديدة حول الهجوم الدموي المعروف باسم هجوم باهالجام أو هجوم كشمير، الذى شنه مسلحون على سياح فى منطقة جبلية سياحية، وأسفر عن وفيات وإصابات وتوتر العلاقات مع جارتها باكستان واتهامها بإيواء إرهابيين، وحددت الهندية 6 أشخاص وصفتهم بالإرهابيين، بأنهم يقفون وراء الهجوم على السياح.

ونشرت رسومات توضيحية لثلاثة أشخاص منهم، تعتقد السلطات أنهم من بين الذين نفذوا هجوم باهالجام.

وأثار هجوم استهدف سياحا فى الشطر من كشمير، توترا كبيرا وتصعيدا خطيرا بين الهند وباكستان، العام الماضى، حيث اتهمت نيودلهي، باكستان بالوقوف وراء الهجوم، الذى أعلنت عنه جماعة تطلق على نفسها "جبهة مقاومة" فى كشمير، غير أن نفت علاقتها بالهجوم الدامي.