عقب مرور عام.. تفاصيل مثيرة تخص هجوم باهالجام

وفتح مسلحون يرتدون الزي العسكري النار عشوائيًا على عشرات السياح، في منطقة باهالجام المعروفة باسم " الصغيرة"، بسبب طبيعة الجبال الخلابة، داخل مقاطعة أنانتناج ، إذ ظهروا فجأة من التلال المجاورة وفروا عقب .وفي 17 تموز 2025، أدرجت "جبهة تحرير الإرهاب" رسميًا على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" و"الكيانات الإرهابية العالمية المصنفة تصنيفًا خاصًا"، واصفةً إياها صراحةً بأنها "واجهة ووكيل" لجماعة "لشكر طيبة" مسؤولة عن أعنف هجوم على المدنيين على الأراضي الهندية منذ هجمات 26/11.ويشير تقرير موجز صادر عن دائرة أبحاث ، تم تحديثه في 25 آذار بواسطة ك. آلان كرونشتات، إلى أن باكستان تُعد قاعدة وهدفاً لما لا يقل عن 15 تنظيماً إرهابياً نشطاً، 12 منها مصنفة من قبل كمنظمات إرهابية أجنبية، وقد صمدت جميعها تقريباً في وجه كل دورة من دورات سياسة مكافحة الإرهاب منذ لعام 2014. وقد أصبح امتدادها العابر للحدود واقعاً ملموساً، وقد تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي.وفي 6 آذار، أدانت هيئة محلفين فيدرالية في بروكلين آصف ميرشانت، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو مواطن باكستاني، بتهم الإرهاب والتحريض على القتل، وذلك في إطار مؤامرة موجهة من الإيراني لاغتيال شخصيات سياسية أمريكية بارزة خلال انتخابات عام 2024. ولا يشمل التوجيه الإيراني صلة باكستان بالإرهاب التي جندت ميرشانت ودربته.ويُبرز هذا الترابط بين هذه البنية التحتية والعملاء. ففي 8 نيسان، أقرّ محمد شهزيب خان، وهو مواطن باكستاني يبلغ من العمر 21 عامًا، أمام في مانهاتن، بذنبه في خطة مستوحاة من تنظيم لتنفيذ هجوم مسلح على بارز في بروكلين، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023.