طهران تعلن: وقف إطلاق النار لا معنى له مع استمرار الحصار البحري

وقال قاليباف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "الطريق الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني"، في إشارة إلى المطالب الإيرانية برفع العقوبات والحصار البحري كشرط مسبق لأي تفاهم، مشددا على أن أعداء "لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري ولن يحققوها بالتنمر أيضا".وأضاف رئيس أن "وقف إطلاق نار كامل لا يكون ذا معنى ما لم يتوقف الصهاينة عن إشعال الحروب في جميع الجبهات"، في إشارة إلى ودورها الإقليمي، متهما إياها بإشعال التوترات في وسوريا واليمن وغزة.ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الرئيس الأمريكي تمديد الهدنة مع إيران، ورفض الاعتراف بهذا التمديد، مؤكدة أنها لن تلتزم به ما لم يُرفع الحصار البحري عن موانئها.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ فرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد دون نتيجة، وتتهم طهران واشنطن بانتهاك روح الهدنة عبر هذا الحصار، الذي تصفه بـ"القرصنة المنظمة".