الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة لبنان

وأوضحت في : "لا تزال البيئة الأمنية معقدة وقد تتغير بسرعة، ونحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة ما دامت الرحلات التجارية متاحة".وتأتي التطورات في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة والميدانية في الجنوب اللبناني.وأعلن " " مساء اليوم الأربعاء، استهداف آلية " " قيادية تابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية في بلدة بجنوب لبنان ردا على خرق وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار القائم على الجبهة الشمالية هش وقد ينهار في أي لحظة، في ظل استمرار التوترات مع حزب الله.