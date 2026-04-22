البنتاغون يتحدث عن إزالة الألغام من مضيق هرمز: تستغرق ستة أشهر

وأفادت بذلك صحيفة ، نقلا عن مسؤولين بالبنتاغون، وقالت الصحيفة: "قامت قيادة البنتاغون بإبلاغ أن تطهير بالكامل من الألغام التي زرعها الجيش الإيراني، قد يستغرق ستة أشهر ومن غير المرجح أن تتم أي عملية من هذا القبيل إلا بعد انتهاء الصراع الأمريكي مع ، مما يعني أن التأثير الاقتصادي للصراع قد يصبح واضحا في وقت لاحق من هذا العام أو حتى في وقت لاحق".وذكر ثلاثة مسؤولين للصحيفة أنه تم تقديم التقرير خلال جلسة إحاطة مغلقة للمشرعين الأمريكيين، وأشار اثنان منهم إلى أن التوقيت يوضح بدقة أن أسعار النفط والوقود قد تظل مرتفعة لفترة طويلة حتى بعد اتفاق سلام محتمل بين وواشنطن.ووفقا لتقدير العسكريين الأمريكيين، هناك ما لا يقل عن 20 لغما في مضيق هرمز، وأن بعضها قد لا يحتوي على تقنية تحديد الموقع الجغرافي، مما يجعل تحييدها أمرا صعبا.وفي وقت سابق، أفادت شبكة ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، بوجود ما لا يقل عن 12 لغما بحريا في مضيق هرمز، كما زعم المسؤولون الأمريكيون أن إيران نشرت ألغامها الخاصة، من طراز ماهام-3 وماهام-7، في المضيق.