الجيش الأمريكي يعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية

اعترض ، اليوم الأربعاء، ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية.

وقالت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وملاحية، " يعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية ويغير مسارها".

ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي تمديد الهدنة مع ، ورفضت الاعتراف بهذا التمديد، مؤكدة أنها لن تلتزم به ما لم يُرفع الحصار البحري عن موانئها.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ فرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد دون نتيجة. وتتهم طهران واشنطن بانتهاك روح الهدنة عبر هذا الحصار، الذي تصفه بـ"القرصنة المنظمة".