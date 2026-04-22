لبنان.. استشهاد صحافية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقالت تلك الوسائل، "استُشهدت الصحافية آمال خليل في الغارة التي استهدفتها في بلدة الطيري جنوبي ، بعدما فُقد الاتصال بها إثر استهداف سيارة كان يتواجد في محيطها صحافيون ومدنيون، قبل أن يُعثر على جثتها لاحقاً في الموقع".وبحسب وسائل الإعلام "كانت خليل برفقة الصحافية فرج التي عثر عليها أولا تخت الأنقاض وجرى نقلها إلى مستشفى تبنين حيث خضغت لجراحة في الرأس".وكانت أفادت، اليوم الاربعاء، بسقوط شهيدين جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة الطيري، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا عنيفًا في بلدة .