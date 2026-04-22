وصف الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، بالرجل الذكي، وأشار الى سعيه للتوصل إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي.





وقال وفق " نيوز"، "لا يوجد ضغط زمني بشأن وقف إطلاق النار أو الاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع ".

وأضاف "لا يوجد إطار زمني للحرب ولا داعي للعجلة"، مردفا "غير صحيح أنني أريد إنهاء الحرب بسبب انتخابات التجديد النصفي".

وتابع ترامب "نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي"، مضيفا "عراقجي رجل ذكي وأتوقع أن يكون حاضرا عندما تستأنف المحادثات مع إيران".

وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، عن تمديد الهدنة مع إيران، ورفضت الاعتراف بهذا التمديد، مؤكدة أنها لن تلتزم به ما لم يُرفع الحصار البحري عن موانئها.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ فرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد دون نتيجة. وتتهم طهران واشنطن بانتهاك روح الهدنة عبر هذا الحصار، الذي تصفه بـ"القرصنة المنظمة".