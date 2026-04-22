واشنطن: ترامب يحتفظ بالعديد من الخيارات لمواجهة إيران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
11:15 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الشيوخ يرفض محاولة وقف العمليات العسكرية ضد إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562216-639124912764730195.jpg
واشنطن: ترامب يحتفظ بالعديد من الخيارات لمواجهة إيران
دوليات
2026-04-22 | 17:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
100 شوهد
صرحت المتحدثة الرسمية باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت بأن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يحتفظ بالعديد من الخيارات للتحرك ضد
إيران
.
وقالت ليفيت وفق قناة "
فوكس
نيوز" ردا على سؤال حول التحركات ضد
إيران
: "لا يزال أمامه (ترامب) - بصفته
القائد الأعلى
للقوات المسلحة - العديد من الخيارات".
وأضافت أن قرار
ترامب
بتمديد سريان نظام وقف إطلاق النار مع إيران هو إظهار للمرونة في المفاوضات.
وكان ترامب قد أعلن سابقا عن تمديد الهدنة مع إيران وتأجيل استئناف الضربات ضدها، استجابة لطلب القيادة
الباكستانية
بمنح
طهران
فرصة لصياغة مقترحات موحدة لحل النزاع. وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي على أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية لا يزال قائما.
وأعلنت
واشنطن
وطهران في 8 نيسان الحالي عن وقف إطلاق النار، وانتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة تذكر، كما لم تستأنف الأعمال العدائية، لكن
الولايات المتحدة
بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب: حققنا العديد من النتائج الجيدة في إيران
15:25 | 2026-03-01
شبكة أمريكية: ترامب يشعر بإحباط من محدودية الخيارات ضد إيران
13:01 | 2026-02-24
ترامب يلوح بخيارات بديلة: واشنطن جاهزة للتحرك إذا فشلت مفاوضات إيران
08:49 | 2026-04-11
وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران كل الخيارات لإبرام صفقة
13:56 | 2026-01-29
ايران
امريكا
الولايات المتحدة
القائد الأعلى
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الباكستانية
واشنطن
دونالد
طهران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصور.. افتتاح اطول جسر في العراق فوق بحيرة حمرين: قرابة 8 كيلو متر
محليات
39.04%
10:04 | 2026-04-21
بالصور.. افتتاح اطول جسر في العراق فوق بحيرة حمرين: قرابة 8 كيلو متر
10:04 | 2026-04-21
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
منوعات
24.35%
05:22 | 2026-04-22
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
05:22 | 2026-04-22
ارتفاع كبير باسعار الدولار في السوق العراقية
اقتصاد
18.52%
09:19 | 2026-04-22
ارتفاع كبير باسعار الدولار في السوق العراقية
09:19 | 2026-04-22
نحو الارتفاع .. تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.1%
03:44 | 2026-04-22
نحو الارتفاع .. تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:44 | 2026-04-22
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
اخترنا لك
مجلس الشيوخ يرفض محاولة وقف العمليات العسكرية ضد إيران
18:39 | 2026-04-22
وزير البحرية الأمريكية يترك منصبه "بمفعول فوري"
18:27 | 2026-04-22
ترامب يصف عراقجي بـ"الذكي" ويتحدث عن اتفاق جيد للشعب الأمريكي
16:57 | 2026-04-22
لبنان.. استشهاد صحافية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
16:54 | 2026-04-22
الجيش الأمريكي يعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية
16:45 | 2026-04-22
البنتاغون يتحدث عن إزالة الألغام من مضيق هرمز: تستغرق ستة أشهر
16:05 | 2026-04-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.