واشنطن: ترامب يحتفظ بالعديد من الخيارات لمواجهة إيران

وقالت ليفيت وفق قناة " نيوز" ردا على سؤال حول التحركات ضد : "لا يزال أمامه (ترامب) - بصفته للقوات المسلحة - العديد من الخيارات".وأضافت أن قرار بتمديد سريان نظام وقف إطلاق النار مع إيران هو إظهار للمرونة في المفاوضات.وكان ترامب قد أعلن سابقا عن تمديد الهدنة مع إيران وتأجيل استئناف الضربات ضدها، استجابة لطلب القيادة بمنح فرصة لصياغة مقترحات موحدة لحل النزاع. وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي على أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية لا يزال قائما.وأعلنت وطهران في 8 نيسان الحالي عن وقف إطلاق النار، وانتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة تذكر، كما لم تستأنف الأعمال العدائية، لكن بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.