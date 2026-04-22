وزير البحرية الأمريكية يترك منصبه "بمفعول فوري"

ويأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راندي واثنين من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضمّ الحرب التي تقودها وإسرائيل على .وقال الناطق باسم البنتاغون في بيان على منصة "إكس" إن فيلان "سيغادر الإدارة، بمفعول فوري" مضيفا أنه سيستبدل موقتا بوكيل الوزارة هونغ كاو.وأقالت منذ عودته إلى منصبه مطلع العام الماضي، العديد من العسكريين الرفيعي المستوى بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال في فبراير 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في وخفر السواحل.كما أعلن رئيس أركان تنحيه من دون تقديم سبب لذلك، بعد عامين فقط من توليه منصبه لولاية تبلغ أربع سنوات، فيما استقال قائد الأميركية بعد عام واحد من توليه منصبه.