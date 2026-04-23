بيان إيراني شديد حول استخدام واشنطن أراضي وأجواء 5 دول خليجية

وطلب إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس من حكومات قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية الالتزام، بشكل قاطع، بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وقبل يومين، قال جولز هيرست مفتش الميزانية في وزارة الحرب الأمريكية، إن الوزارة "لا تعرف حتى الآن كم ستكلف إعادة تأهيل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط المتضررة في الصراع مع إيران".وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الروسي ضرورة إنهاء أي استخدام للقوة في إيران، والتوصل إلى حل للوضع. والاستعداد للإسهام في تطبيع العلاقات بين ودول .يشار إلى أنه في منتصف نيسان الجاري، طالبت إيران على لسان سفيرها إيرواني كلا من والسعودية وقطر والإمارات والأردن بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسب "المشاركة المباشرة لهذه الدول" أو "تسهيل الهجمات" الأمريكية الإسرائيلية ضدها.