امريكا تحتاج إلى 5 سنوات لإعادة شحن مخزون الأسلحة

وأفاد موقع "واللا" بأن خبراء و3 مصادر أمنية في ، أكدوا استهلاك "جزء كبير" من مخزونه الرئيس من الصواريخ خلال الحرب مع ، وهناك "خطر وشيك"، يتمثل في نقص الذخيرة الحيوية إذا اندلع صراع آخر خلال السنوات المقبلة.وخلال أسابيع الحرب الـ7، التي انتهت بوقف هش لإطلاق النار، استخدم الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 45% من مخزونه من الصواريخ الموجهة بدقة، ونصف مخزونه على الأقل من صواريخ "ثاد"، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية، ونحو نصف مخزونه من صواريخ " " الاعتراضية المصممة للتعامل مع الصواريخ قصيرة المدى، بحسب التقييمات الأمريكية.وتستند الأرقام إلى تحليل جديد، أجراه والدولية، وتوافق إلى حد كبير مع معلومات "البنتاغون" السرية حول المخزونات الحيوية.