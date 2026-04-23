"خطأ كبير".. حزب الله يتعهد بإسقاط "الخط الأصفر" ويهاجم التفاوض مع "إسرائيل"

وشدد فضل الله خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة ، على أن الدولة لا تختصر في السلطة بل تشمل جميع اللبنانيين، وقال إن الدولة هي الأرض والشعب والمؤسسات ولا يمكن اختصارها بالسلطة.وتأتي تصريحات النائب عن قبيل ساعات من انطلاق الجولة الثانية التي تستضيفها من المفاوضات المباشرة بين ولبنان.وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على لمدة شهر ونصف، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين لأول مرة منذ عقود. ويعارض حزب الله بشدة إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.وبحسب فضل الله فإن مشكلة السلطة ليست مع حزب الله بل مع شريحة واسعة من اللبنانيين ترفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكدا أن الخط الأصفر وجميع تداعيات الحرب سيتم إسقاطها.وأضاف "عندما تعجز الدولة تحضر المقاومة"، وقال إن ما قدمته المقاومة على مدى 40 سنة هو ما يراه اللبنانيون.كما طالب بـ "التلاقي والعمل سويا لمواجهة العدوان"، مشددا على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، وأن ذلك نص الدستور اللبناني.