البحرية الامريكية تعترض سفينة أخرى تنقل النفط من إيران

وقالت وزارة الحرب في بيان، اليوم الخميس إن "القوات الأمريكية، نفذت، خلال الليل (أمس)، عملية اعتراض بحري وتفتيشا بحريا لسفينة النفط الإيرانية ماجستيك إكس الخاضعة للعقوبات".وأضاف البيان: "كانت السفينة تنقل النفط من ، في ضمن منطقة مسؤولية في المحيطين والهادئ".وفي وقت سابق أعلنت (سنتكوم) أنها وجهت 31 سفينة بتغيير مسارها أو العودة إلى موانئها، في إطار الحصار البحري الذي تفرضه على إيران.وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن غالبية السفن التي تم اعتراضها كانت ناقلات نفط. كما أشارت إلى أن معظم هذه السفين استجابت للتوجيهات الأمريكية دون وقوع حوادث تذكر.