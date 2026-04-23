قرار من البنك المركزي الإيراني بشأن رسوم عبور مضيق هرمز

ونقلت عن قوله ان "رسوم عبور تؤخذ فقط من السفن التي تحصل على إذن عبور".واضاف ان "عائدات رسوم عبور السفن لمضيق هرمز مقابل خدمات الأمن ستسلم نقدا"، مشيرا الى ان "الرسوم المفروضة على السفن تختلف حسب نوع وكمية البضائع ونسبة المخاطرة".