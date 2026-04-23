بيان عربي حاد ضد "قرار إسرائيلي" بشأن أرض الصومال

جاء ذلك في بيان صادر عن الدول الأعضاء بالجامعة اليوم عقب تشاور بين لجامعة ومملكة رئيسة للدورة 165، وجمهورية الصومال الفيدرالية والدول الأعضاء.وأكدت الدول العربية رفضها القاطع لأي إجراءات أو تحركات تهدف إلى تكريس واقع انفصالي أو اعتراف بكيانات غير شرعية، لما يمثله ذلك من مخالفة لمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تشكل ركيزة أساسية في .وشددت الدول العربية على الدعم الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية في الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، رافضة أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.ودعت الدول العربية إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الدولية، محذرة من أن مثل هذه الخطوات الاستفزازية قد تؤدي إلى زعزعة في منطقة وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم هناك.يأتي هذا الموقف العربي الموحد في سياق توترات إقليمية بدأت مع إعلان في 2025 اعترافها بـ"صوماليلاند" كدولة مستقلة، ثم تعيين مبعوث دبلوماسي لها مؤخرا.وتعد أرض الصومال منطقة تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، لكن جمهورية الصومال الفيدرالية تؤكد أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتحظى بتأييد واسع من وكذلك من ومنظمة التعاون الإسلامي اللذين يرفضان تغيير الحدود الأفريقية الموروثة عن الاستعمار.