ترامب بشأن الحصار على موانئ إيران: محكم وقوي

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن الحصار على موانئ محكما وقويا.

وقال في كلمة له، "لن يتم إبرام أي اتفاق مع إلا عندما يكون مناسبا ويخدم مصلحتنا"، مردفا "لدي متسع من الوقت لكن إيران لا تملك ذلك والوقت ينفد".

ولفت الى أن "الحصار على موانئ إيران محكم وقوي ولن يزداد الوضع بالنسبة لها إلا سوءا"، مضيفا "الوقت ليس في صالح إيران ولن يتم التوصل إلى اتفاق إلا عندما يكون مناسبا للولايات المتحدة وحلفائها والعالم".

ويأتي هذا بعد إعلان ترامب تمديد الهدنة مع إيران، ورفض الاعتراف بهذا التمديد، مؤكدة أنها لن تلتزم به ما لم يُرفع الحصار البحري عن موانئها.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ فرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد دون نتيجة، وتتهم طهران واشنطن بانتهاك روح الهدنة عبر هذا الحصار، الذي تصفه بـ"القرصنة المنظمة".