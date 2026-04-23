إيران ترد على تصريحات ترامب حول وجود انقسام داخي

ردت استخبارات الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي حول وجود داخل ، وسط مزاعم عن "أزمة داخلية" في البلاد.



وجاء في منشور لاستخبارات على منصة "إكس": "يتحدث رئيس عن الانقسام في ، في حين أنه خلال 50 يوما من الحرب: انخفضت شعبيته إلى 35%، استقال 6 مسؤولين سياسيين وأمنيين و20 جنرالا عسكريا، عشرات النواب في ومجلس الشيوخ ينتقدون أداءه بشدة، اعتذر 6 من داعميه الإعلاميين الشرسين عن الاستمرار في دعمه".

ثم تساءلت الاستخبارات في منشورها: "ألا تنوي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) إخراج الحكومة من دوامة التضليل الإعلامي".



جاء ذلك مع إعادة نشر منشور للكاتب في صحيفة " " مارك تايسن، دعا فيه إلى اغتيال معارضي الاتفاق داخل إيران، قائلاً: "إذا كان هناك في إيران... فلنقتل أولئك الذين لا يريدون الاتفاق".



كما كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، زاعما: "إيران تواجه صعوبة بالغة في تحديد قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون من هو! الصراع الداخلي بين "المتشددين"، الذين يتكبدون هزائم فادحة في ساحة المعركة، و"المعتدلين"، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق (لكنهم يكتسبون احتراما)، أمرٌ جنوني".