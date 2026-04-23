ترامب يعلن رفضه "عرضا إيرانيا" لفتح مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، عن رفضه "عرضا إيرانيا" لفتح ، فيما أشار الى أن الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة وهناك اتصالات تجري معه.

وقال في كلمة له، "بعض الزوارق الصغيرة هي ما بقي من بحرية وسندمرها أيضا"، مردفا "ربما تكون إيران قد أعادت التسلح خلال فترة التوقف التي استمرت أسبوعين".

وأضاف "القيادة الإيرانية الجديدة تعيش حالة من الصراع الداخلي المحتدم ونحن من صنعنا لهم هذه "، مشددا بالقول "سيحتاج الإيرانيون نحو 20 عاما لإعادة بناء ما دمرناه".

ولفت ترامب الى أن "الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة وهناك اتصالات تجري معه"، مضيفا "قررنا منح فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل المضي قدما في المفاوضات".

وبشأن ، قال ترامب "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز وسيفتح عندما يتم التوصل إلى اتفاق أو يحدث شيء آخر"، كاشفا "رفضت عرضا إيرانيا لفتح المضيق لأن ذلك سيوفر لهم عوائد بـ500 مليون دولار يوميا".